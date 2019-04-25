İngiltere'den Türksat'a Airbus'ın Üreteceği İki Yeni Uydu İçin Kredi Garanti Desteği

İngiltere devleti, Airbus ve Türksat'ın iki uydu üretimi için vardığı anlaşmaya kredi garanti desteği vereceğini açıkladı.

Parlamento'da konuşan İngiliz İcaret Bakanı Liam Fox Birleşik Krallık İhracat Destek Fonu UKEF'in Aribus'ın Türksat'a iki uydu üretimi ve yörüngeye yerleştirmesi için varılan 500 milyon dolar değerindeki anlaşmaya destek vereceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle