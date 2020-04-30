İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
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İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
30.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:52

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları sürerken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse karşı ortak aşı üreteceklerini ve aşının Haziran ayı gibi hazır olacağını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle 229 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 244 bini aştı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi.

BAŞARILI OLURSA HEMEN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEK

Ülkenin prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak

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