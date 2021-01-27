İngiltere'deki bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti

İngiltere'nin Lancashire şehrinde maskeli bir saldırgan, 25 yaşındaki kadının evine önce zorla girmeye çalıştı daha sonra bıçak zoru ile tecavüz etti. Kene figürlü bere takan saldırgan henüz bulunamazken polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki devriyeleri arttırdığını belirtti.

İngiltere'nin Lancashire şehrinin merkezinde yaşayan 25 yaşındaki Harpers Lane, bir saldırganın evine zorla girmesinin ardından bıçak zoru ile cinsel saldırıya uğradı. İngiliz kadın, "Kapı çaldı ve açtım, bir adam zorla içeri girdi. Karşı koyunca, bıçağıyla beni tehdit etti ve bana saldırdı." dedi. Olayın suçlusu henüz bulunamazken polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının verdiği eşkâl doğrultusunda arama çalışmalarını başlattı.Genç kadının verdiği eşkâle göre saldırgan, uzun boylu ve maske ile üzerinde kene figürü bulunan bir bere takıyor.

POLİS EKİPLERİ, VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Bölgedeki devriye ekiplerinin arttırıldığını belirten polis şefi, "Karşılaştığımız bu olay gerçekten şok edici bir durum. Ancak şunu herkes bilsin ki emniyet yetkilileri, bu olayın failini yakalamak için elinden geleni yapacak." dedi. Ayrıca vatandaşlara çağrı yapan ekipler,bölgede şüpheli bir şey fark ettiklerinde polise başvurmaları gerektiğini bildirdi.