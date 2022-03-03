İngiltere'de yaşayan Rus oligark ölü bulundu! Polis sır perdesini aydınlatmaya çalışıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. Gün içinde gelen ölüm haberi dünya basınında şok etkisi yarattı. 66 yaşındaki Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford, İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan evinde ölü bulundu.

CANSIZ BEDENİNİ BAHÇIVANI BULDU

Polisin yaptığı açıklamaya göre iş insanının cesedini pazartesi günü bahçıvanı buldu. Bahçıvan evin garajına girdiğinde Watford'un cesediyle karşılaştı. Watford'un ölümü polis kayıtlarına "açıklanamaz ölüm" olarak geçerken "şüpheli ölüm" ifadesi kullanılmadı. Bu açıklama ile beraber Watford'un öldürülmediği ancak intihar etmiş olabileceği üzerinde yoğunlaşıldı.

"ÖLÜMÜNÜN ZAMANLAMASI TESADÜFİ DEĞİL"

İsmi açıklanmayan bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Ölümünün zamanlaması ve Ukrayna'nın işgali kesinlikle tesadüfi değildi" dedi. Başka bir kaynak da gazeteye Watford'un ölümünün Rus vatandaşlarının kafasındaki "soru işaretlerini" artırdığını söyledi.

MİKHAİL WATFORD KİMDİR?

1955'te Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken Ukrayna'da doğan Mikhail Tolstosheya, ticaretle uğraşıyordu. Gaz, petrol ve emlak satışları ile uğraşan Mikhail, İngiltere'ye taşındığında soy adını Watford olarak değiştirdi. Öte yandan Watford'un Virginia Water, Surrey'de 18 milyon sterlinlik bir malikanesi olduğu da biliniyor.