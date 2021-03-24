İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 14 tutuklama
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İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 14 tutuklama

24.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:39
İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 14 tutuklama

İngiltere'nin Bristol kentinde Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 14 kişi tutuklandı.

İngiltere'nin Bristol kentinde Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 14 kişi tutuklandı.

İngiltere'de protestoların denetimini değiştirecek olan yeni Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı'na yönelik geçtiğimiz pazar günü başlayan ve şiddete dönüşen protestolar dün akşam da devam etti. Bristol kentindeki College Green meydanında toplanan yüzlerce kişi, İngiltere'de protestoların daha kolay engellenmesi ve polise daha geniş yetkiler tanınmasına ilişkin yasa tasarısını protesto etti. Polisin protestoculara copla müdahalesi ve protestocuların da polise karşılık vermesi sonucu gösterilerde tansiyon yükseldi. Polis ve protestocular arasında çıkan arbede nedeniyle sokaklar bir kez daha savaş alanına döndü. Avon ve Somerset Polisi, çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını belirterek, tutuklamalardan birinin geçtiğimiz pazar günkü protesto ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Avon ve Somerset Polisi tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan kişilerin Covid-19 kısıtlamalarının ihlali ve trafiğin engellenmesi suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Pazar günkü gösteride 2 polis yaralanmıştı

Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü gerçekleştirilen protestolar şiddete dönüşmüştü. Bir ambulans ve 2 polis aracını ateşe veren protestocular, kent merkezindeki bir polis karakoluna girmeye çalışmış ve kalabalığın üzerine havai fişekler atmıştı. Ayrıca duvarlara hakaret ve küfür içeren çeşitli çizimler yapılmıştı. Protestoculara müdahale eden 2 polis memuru yaralanırken, bir polis memurunun kolu, diğerinin ise kaburgaları kırılmıştı. Polis ve protestocular arasında çıkan arbedede, polisin birkaç protestocuyu yerlerde sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Yeni tasarı ile polise, protestoların başlama ve bitme saatine karar verme, gürültü sınırlaması getirme ve tek kişilik protestolara bile söz konusu kuralları uygulama gibi yetkiler verilmesi planlanıyor. - BRISTOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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