- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm
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- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm

02.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:56

- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 59 bin 699'a yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 59 bin 699'a yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 16 bin 170 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256'ya ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 648 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 59 bin 699'a yükseldi.

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Covid-19 aşısı onaylandı

İngiltere'de bugün dünyada bir ilk olarak Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımının onaylandığı duyuruldu. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Pfizer-BioNTech'in Covid-19'u önlemede yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının İngiltere'de kullanımına onay verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşının onaylanmasını, "harika bir haber" olarak nitelendirerek insanların sabırlı olmasını istedi. Johnson, "Bu aşamada aşıyı uygulamaya geçirme hızımız konusunda insanların çok erken zamana umutlanmamaları önemli" ifadelerini kullandı.

Ülkede kullanımı onaylanan aşı için öncelikle sağlık çalışanlarının ve risk grubunda olanların aşılanması bekleniyor.

- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm
- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm
- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm
- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 648 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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