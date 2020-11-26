İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi
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İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi

26.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:08

İngiltere'de 8 polis tarafından yere yatırılan siyahi kadın feci şekilde yumruklanarak linç edildi. Görüntülerde kadının "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı duyulurken, polislerin vurduğu yumruk sesleri de görüntülere yansıdı. Öte yandan yaşanan bu olay ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anımsattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda, bir genç alkollü araç kullanmasından dolayı sorgulandığı sırada yanında bulunan siyahi kız arkadaşı 8 polis tarafından yere yatırıldı. Siyahi kadının yerde hareketsiz şekilde durmasına rağmen polisler kadını defalarca yumrukladı.

KADINA ÇIPLAK ŞEKİLDE ARAMA YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca iddialara göre polislerin, karakola götürdükleri kadını çıplak şekilde arayarak tacizde bulundukları da aktarıldı. Metropolitan polisi ise uyuşturucu tutuklaması sırasında siyahi öğrenci kızın yumruklanarak insanlık dışı muamele gördüğünü kabul ederek, 8 polis hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"KONUŞABİLİYORSAN NEFES DE ALABİLİRSİN"

Yaşanan olayı cep telefonuyla görüntüleyen bir görgü tanığı ise genç kızın "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı sırada bir polisin sırıtarak, "Konuşabiliyorsan nefes de alabilirsin" dediğini aktardı.

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İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi

YAŞANAN OLAY GEORGE FLOYD'U HATIRLATTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede infial yaratırken, olay ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u hatırlattı. ABD'de polis gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırırken, "Nefes alamıyorum" diyen Floyd hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi
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