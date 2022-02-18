İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere ve Galler'i etkisi altına alan şiddetli Eunice Fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer acil durumlar dışında halka "evde kalmaları" çağrısında bulundu.

İngiltere ve Galler'i etkisi altına alan şiddetli Eunice Fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer acil durumlar dışında halka "evde kalmaları" çağrısında bulundu.

Başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ve bazı ağaçların ise yola devrildiği görüldü.

Meteoroloji Kurumu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve mobil kapsama kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına nedeniyle İngiltere'ye veya İngiltere'den en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Fırtına sebebiyle bazı seferlerin iptal olması sonucu başkent Londra'da tren istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Galler'de ise tüm tren seferleri durduruldu.

Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zuhal Demirci - Güncel

England, Fırtına, Galler, 112, Güncel, Haberler

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