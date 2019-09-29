İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada

29.09.2019 14:53

Bu sabah Londra'da yaklaşık 16 kilometre süren polisle soyguncuların kovalamacasından sonra araç durduruldu. Polis ekipleri siyah bir aracın camını pompalı tüfek dipçiği ile kırdıktan sonra araçta bulunan 15 yaşındaki iki erkek ve 14 yaşındaki iki kızı arabadan yaka paça çıkarıp gözaltına aldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

KÖŞEYE SIKIŞINCA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sabah saatlerinde soyguna karışan dört genç polis kontrol noktasında durmayınca kovalamaca başladı. Uzun kovalamaca sonunda başka polis ekiplerinin önünü keserek durdurabildiği aracın sürücüsü, köşeye sıkışınca kaçmaya çalıştı. Arabalara çarparak uzaklaşmak isteyen sürücü başarılı olamadı. Bir polis memurunun pompalı tüfekle arabanın camını kırmasıyla içerideki 4 kişi yakalandı.

Başka araçlarda ağır hastaların meydana geldiği, kimsenin yaralanmadığı olay sonrası soruşturma sürerken gençler şu an polis tarafından gözaltında tutuluyor.