İngiltere'de plaka ve ehliyetlere "Brexit" ayarı
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İngiltere'de plaka ve ehliyetlere "Brexit" ayarı

01.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:03
İngiltere'de plaka ve ehliyetlere

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması olan Brexit'in ardından araç plakaları ve ehliyetlerden Avrupa Birliği bayrakları resmen kaldırıldı.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması olan Brexit'in ardından araç plakaları ve ehliyetlerden Avrupa Birliği bayrakları resmen kaldırıldı. 

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması olan Brexit'in ardından ülkede değişiklikler sürüyor. İngiltere'de araç plakaları ve ehliyetlerden Avrupa Birliği bayrakları kaldırıldı. Kaldırılma işlemi, İngiltere'ye kayıtlı araçlardan AB sembolü olmadan nasıl görüneceğine dair bir plakayı tweetleyen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Schapps tarafından doğrulandı. Sürücüler, 1 Ocak'tan itibaren piyasaya sürülen yeni plakaları kullanacak. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü "Birleşik Krallık'ta yeni bir bölümün başlangıcını belirtmek için Birleşik Krallık ehliyetleri ve plakaları yenilendi" dedi. 

İNGİLTERE'NİN BREXİT SÜRECİ

İngiltere'de 2016'da yapılan referandumda, seçmenin yüzde 52'si ülkenin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek vermişti. İngiltere ile AB arasında 2 yıl devam eden müzakereler sonucunda 2018 sonunda Brexit anlaşmasına varılmış, ancak dönemin Başbakanı Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, anlaşmayı parlamentodan geçirmeyi başaramayınca 29 Mart 2019'da gerçekleşmesi gereken Brexit, 3 kez ertelenmişti. May'in yerine gelen Boris Johnson, parlamentodaki tıkanıklığı aşmak için ülkeyi 2019 Aralık'ta erken seçime götürmüş ve tek başına iktidara gelmişti. Brexit karşıtı muhalefetin, parlamentoda çıkardığı engellerin ortadan kalkmasıyla Johnson, Brexit anlaşmasını hızla yasalaştırmış ve yasal süreç 23 Ocak'ta tamamlanmıştı. İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 1 Şubat 2020'de ayrılırken, "Brexit günü" kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yapmıştı.


İngiltere'de plaka ve ehliyetlere 'Brexit' ayarı
İngiltere'de plaka ve ehliyetlere 'Brexit' ayarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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