İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak
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İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak

07.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:57

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak.

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak. Aşının, ülke genelinde 50 merkezde ve öncelikli olarak bakım evinde kalanlar, bakım evi çalışanları ve 80 yaşın üstündekilere yapılacağı bildirildi.

İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak
İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak
İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak
İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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