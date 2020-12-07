İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak.

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı yarın yapılmaya başlanacak. Aşının, ülke genelinde 50 merkezde ve öncelikli olarak bakım evinde kalanlar, bakım evi çalışanları ve 80 yaşın üstündekilere yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar