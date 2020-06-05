- İngiltere'de Pakistanlı taksi şoförüne ırkçı söylemler
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- İngiltere'de Pakistanlı taksi şoförüne ırkçı söylemler

- İngiltere'de Pakistanlı taksi şoförüne ırkçı söylemler İngiltere'nin Birmingham şehrinde Pakistan asıllı bir taksi şoförü yolcusu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

05.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:22

- İngiltere'de Pakistanlı taksi şoförüne ırkçı söylemler

MANCHESTER - İngiltere'nin Birmingham şehrinde Pakistan asıllı bir taksi şoförü yolcusu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde taksi şoförlüğü yapan Pakistan asıllı Abid Mustafa taksisine binen yolcusundan ırkçı söylemlere maruz kalması üzerine kaydettiği görüntüleri yayınladı. Kendisine hakaret eden ve küfreden yolcusu tarafından "Müslüman terörist" olarak adlandırıldığını ve "kendi ülkenize geri dönün" diye hitap edildiğini belirten Mustafa'nın yolcusu tarafından istismar edilirken sakin kaldığı görülüyor.

Irkçı söylemlere maruz kalan taksi şoförü Mustafa, tacizin yolcunun taksiye bindiği andan itibaren başladığını ve yolcunun Covid-19 önlemlerine rağmen ön koltukta oturmak istediğini söyledi.

Videoda kaydedilen görüntülerde ırkçılık söylemlerinden bulunan adam şoföre, "Kim olduğunu düşünüyorsun? Özel biri olduğunu mu düşünüyorsun" diye hitap ederek, "Pakistanlısınız ve ülkemizi soymak için buraya geldiniz, Siz teröristsiniz" söyleminde bulundu.

Pandemi sırasında hayati Covid-19 numuneleri taşıdığını söyleyen şoför Mustafa, yaşadığı ırkçılık söylemleri karşısında sakinliğini korurken, yolcuyu söylediklerinin kayıt altında olduğu konusunda uyardı.

Yolcusu tarafından arabaya oturur oturmaz hakarete uğradığını belirten taksi şoförü, "Neden bu ülkede olduğumdan, neden burada çalıştığımdan, Pakistan'da çalışmam gerektiğinden, Müslümanlar terörist olduğundan bahsediyordu. Sürüş yaptığım için o anda kamerayı açamadım. Bir keresinde arabayı durdurmak zorunda kaldım çünkü o çok kaba davranıyordu. Ona böyle bir istismar etmeye devam ederse, başka bir taksi çağırması gerektiğini söyledim çünkü bu şekilde araba kullanmazdım" diye belirtti. Ancak yolculuğun sonuna gelindiğinde şoförüne kaydettiği kayıtlarda tüm söylemlere rağmen sakinliği yansıyor.

"Sakin olmanın kolay olmadığı" ama mesleğinde "bunu sık sık görüyoruz" diye ifade eden Mustafa, 15 Mayıs'ta çekilen bu görüntülerle tüm taksilere CCTV yerleştirmesini umuyor.

Olayı araştıran West Midlands Polisi, "Çevrim içi olarak dolaşan ve bir taksi şoförünün ırkçı söylemlerle istismar edildiğini gösteren bir videonun farkındayız ve olayı araştırdığımızı doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

- İngiltere'de Pakistanlı taksi şoförüne ırkçı söylemler

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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