İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında (2)
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İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında (2)

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 3'üncü yaş günlerini kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 3'üncü yaş günlerini kutladı. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavileri süren Derman ve Yiğit Evrensel için Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yavrularımızın doğum günü. Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte daha önce siyam ikizleri ve ailesiyle bir araya geldiğinde çekilen fotoğrafı da paylaştı.

 


İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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