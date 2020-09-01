İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait gemi ile yük gemisi çarpıştı
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İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait gemi ile yük gemisi çarpıştı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait gemi ile yük gemisi çarpıştı
01.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:33

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. 

Yerel medyada yer alan haberde, ülkenin Cornwall bölgesindeki Falmouth'da Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı, polisin olay yerine gittiği ve inceleme başlattığı belirtildi. Sabah meydana geldiği belirtilen çarpışmada kimsenin yara almadığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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