Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti

Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Yetişkin nüfusunun yüzde 70'den fazlasını aşılayan İngiltere'de yeni tip koronavirüs vakaları, Hindistan türünün etkisiyle artmaya devam ediyor. 16

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 10 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 127 bin 768'e yükseldi. Böylece vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 24, can kayıpları da yüzde 38 arttı.

HİNDİSTAN VARYANTI VAKALARI PATLATTI

Günlük vaka sayısı 1926 olan 16 Mayıs'tan itibaren görülen sürekli artışta, Hindistan varyantı da etkili oluyor. Vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde bu varyant görülüyor.

2 DOZ AŞI YAPILANLARIN SAYISI 24 MİLYONU AŞTI

Bu arada, ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 871 bin 200'e, her iki dozu olanların sayısı da 24 milyon 478 bin 52'ye çıktı. Böylece ülkede yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 73'üne ilk doz, yüzde 46'sına her iki doz aşı yapılmış oldu.

JANSSEN AŞI DA ONAYLANDI

Öte yandan İngiltere, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının ardından tek dozluk Janssen aşısını da onayladı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Janssen aşısının güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Aşının sene sonunda kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Tepkiler dinmiyor! Birkaç beğeni uğruna köpeğinin canını yok saydı
Tepkiler dinmiyor! Birkaç beğeni uğruna köpeğinin canını yok saydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 19:46:12. #1.13#

title