İngiltere'de Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesinin ardından yaşam normale dönüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın önemli eğlence merkezlerinden biri olan Soho'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın önemli eğlence merkezlerinden biri olan Soho'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmaya başlamasının ardından Londralılar restoran, kafe ve barlara akın etti. İşletmelerin açık hava bölümlerinde oturan insanların mesafe kuralını dikkate almadığı görüldü.

Ülkede, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıklanan 4 aşamalı yol haritasına göre, 12 Nisan'da başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılmıştı.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılmış, restoran ve barların teraslarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar