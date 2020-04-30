İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
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İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
30.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:28

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının ölebileceği belirtildi.

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü. Ülkede koronavirüs salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi.

YAKLAŞIK 18 BİN KANSER HASTASI ÖLEBİLİR

İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915'e ulaşabileceği konusunda uyardı.

GECİKEN TEDAVİLER ÖLÜMLERE SEBEP OLACAK

Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

Kaynak: DHA

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