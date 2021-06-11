İngiltere'de koronadan sonra şimdi de ölümcül maymun çiçeği virüsü paniği! İki kişide tespit edildi, deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden oluyor
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İngiltere'de koronadan sonra şimdi de ölümcül maymun çiçeği virüsü paniği! İki kişide tespit edildi, deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden oluyor

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs salgınında gelinen noktanın ele alındığı toplantıda yeni bir virüsle daha mücadele içinde olduklarını söyledi. Deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden olan maymun çiçeği virüsünün iki kişide tespit edildiğini belirten Hancock, ölümcül hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüsün neden olduğuna vurgu yaptı.

İngiltere'de koronadan sonra şimdi de Monkeypox (Maymun çiçeği) virüsü görüldü. Bu virüs vakasını Sağlık Bakanı Matt Hancock da doğruladı.

KORONAYLA BİRLİKTE YAYILIP YAYILMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Covid-19 pandemisinin görüşüldüğü toplantıda iki hastanın ölümcül virüse yakalandığını söyleyen Hancock, bu virüsün 'standart' olduğu, bu tür salgın ve vakalarla her zaman karşılaşıldığının altını çizdi. Ancak kaç hastanın enfekte olduğu veya virüsün İngiltere'de koronavirüs ile birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

KUZEY GALLER'DE GÖRÜLDÜ

Galler Halk Sağlığı bakanın açıklamasından sonra 'iki ithal maymun çiçeği vakası' tespit edildiğini doğruladı. Her iki hasta da Kuzey Galler'deki aynı evden geliyordu, ancak yaşları veya cinsiyetleri hakkında bilgi verilmedi. Sadece bir tanesinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Sağlık yetkilileri ayrıca çiftin hangi ülkede virüsü kaptığını açıklamadı ancak maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika'da bulunuyor.

DERİDE KABARCIKLARA NEDEN OLUYOR

Deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor. İnsanlar arasında ten tene temas, öksürme ve hapşırma yoluyla ve ayrıca kontamine olmuş giysilere veya yatak takımlarına dokunma yoluyla yayılabilir.

Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çizdi.

İngiltere'de koronadan sonra şimdi de ölümcül maymun çiçeği virüsü paniği! İki kişide tespit edildi, deride su çiçeği gibi kabarcıklara neden oluyor
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