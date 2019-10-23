İngiltere'de kamyon kasasında 39 ceset bulundu

23.10.2019 12:40

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında 39 ceset bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonda 39 cesedin bulunduğu açıklandı. İngiltere polisi, Kuzey İrlandalı olduğu açıklanan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını belirtti. Cesetlerden 1'inin bir gence, diğerlerinin yetişkinlere ait olduğu belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA