İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

10.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:26
İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80'inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97'sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80'inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97'sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisinin (UN Women UK), "Güvenli kamusal alan istiyoruz" kampanyası kapsamında araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti.

Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.

Haberde görüşlerine yer verilen UN Women UK yöneticisi Claire Barnett, kadınların yaşadığı bu sorunun bir insan hakları krizi olduğuna dikkati çekerek, genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirdiğini, yaşlı olanların ise karanlıkta ya da kış aylarında gündüz vakti evden çıktıklarında ciddi güvenlik kaygıları taşıdığını belirtti.

Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.

"Everyday Sexism Project" adlı derneğin kurucusu Laura Bates da kadınların sisteme güven duymadığını vurguladı.

Bates, İngiltere'de sokakta tacize uğrayan bir kadının "bulvar gazetelerinde aşırı tepki veren bir tip olarak" suçlandığının ve kadınların bundan dolayı taciz vakalarını bildirdiklerinde ciddiye alınmadıklarını düşünmelerinin "normal" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Şevket Çoruh Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:28:11. #1.14#
title