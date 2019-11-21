İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü

21.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:20

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.

Jeremy Corbyn, İngiltere'de müesses nizamın sistemi kendisine uygun hale getirdiğini ve 12 Aralık'taki erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söyledi.

"Umudun manifestosunu" açıkladıklarının altını çizen Corbyn, İngiltere ekonomisi için "yeşil dönüşüm" vadetti.

İşçi Partisi'nin bazı seçim vaatleri

İngiltere'de yapılan son kamuoyu araştırmaları İşçi Partisi'ni, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin gerisinde ikinci sırada gösteriyor.

Ancak Muhafazakar Parti, İngiltere Parlamentosu'nda çoğunluğu elde edemeyebilir.

İşçi Partisi İngiltere'yi en son 1997-2010 yılları arasında yönetmişti ve son 9 yıldır ana muhalefet partisi konumunda.