İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor

İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor

Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın.

16.09.2019 17:01

Londra'daki Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun ve aynı zamanda güvenlik önlemlerinin en sıkı bir şekilde uygulandığı bir transit havaalanı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılı sonuna kadar İngiltere'deki tüm büyük havalimanlarının yeni üç boyutlu bagaj tarama cihazlarıyla donatılacağın

İngiltere'de Havalimanlarına Gelişmiş Bagaj Arama Cihazları Getiriliyor

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