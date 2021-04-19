İngiltere'de "çift mutant" Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü

İngiltere'de, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan, daha sonra ABD'nin California eyaletinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyona uğramış (çift mutant) varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.