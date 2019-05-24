İngiltere'de Brexit anlaşmasının açıklanması ertelendi, siyasi kriz derinleşiyor

İngiltere'de AB'den ayrılık (Brexit) anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısın açıklanması Başbakan Theresa May'in partisinde tepkiyle karşılanması üzerine ertelendi. İktidardaki Muhafazakar Parti'de çok sayıda milletvekilinin anlaşmaya karşı çıkması üzerine Başbakan May geri adım atmak zorunda kaldı. Anlaşmanın açıklanmasının ertelenmesiyle ülkedeki siyasi kriz derinleşirken gözler Theresa May'in istifasına çevrildi.

Başbakan May 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada parlamentoda daha önce üç kez reddedilen AB'den ayrılık anlaşmasında değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını bildirmiş; yeni anlaşmasının detaylarını cuma günü ilan edileceğini söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle