İngiltere'de hayvanat bahçesinde, birbirlerine küfür eden beş papağan farklı bölümlere konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere'de hayvanat bahçesinde, birbirlerine küfür eden beş papağan farklı bölümlere konuldu

30.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:29
İngiltere'de hayvanat bahçesinde, birbirlerine küfür eden beş papağan farklı bölümlere konuldu

İngiltere'de bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde 5 papağan, ayni anda birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayrılarak başka bir bölüme konuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde birbirine küfür eden 5 papağan, hayvanat bahçesinin yönetimi tarafından alınan kararla farklı bölümlere yerleştirildi.

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı. Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, "Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık" dedi.

KÜFÜR ETMEKTEN KEYİF ALIYORLAR

Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi. Nichols papağanlara ilişkin, "Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar" şeklinde konuştu. Nichols açıklamasında, "Bir papağan 's*r git' dediğinde insanlar bununla eğleniyor" dedi.

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN TAŞIDILAR

Beş papağanı da birbirlerini küfür etmeye teşvik etmemeleri için parkın farklı yerlerine taşıdıklarını söyleyen Nichols, çocukları papağanlardan korumak istedikleri gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını sırasında Birleşik Krallık'taki bazı insanlar, evden çalışmak zorunda kaldıkları için ciyaklamalarına sinirlendikleri evcil papağanlarını koruma merkezlerine teslim etti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Halil Sezai İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de hayvanat bahçesinde, birbirlerine küfür eden beş papağan farklı bölümlere konuldu - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 15:29:51. #1.15#
title