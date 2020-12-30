İngiltere'de Avam Kamarası, AB ile Brexit ticaret anlaşmasını kabul etti
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İngiltere'de Avam Kamarası, AB ile Brexit ticaret anlaşmasını kabul etti

30.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:37
İngiltere'de Avam Kamarası, AB ile Brexit ticaret anlaşmasını kabul etti

İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi.

İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi.

İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi. Avrupa Birliği tasarısının, Lordlar Kamarası'na gideceği ve yarın yasalaşmasının beklendiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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