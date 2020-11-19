İngiltere Başkonsolosu Slater, Vali Yerlikaya'ya veda ziyaretinde bulundu
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İngiltere Başkonsolosu Slater, Vali Yerlikaya'ya veda ziyaretinde bulundu

19.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:12
İngiltere Başkonsolosu Slater, Vali Yerlikaya'ya veda ziyaretinde bulundu

Görev süresi dolan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Görev süresi dolan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Slater'in ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Vali Yerlikaya, "Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu Sayın Judith Slater, veda ziyaretinde bulundular. Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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