İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan...

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan...

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan...

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti'de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. - LONDRA

Kaynak: İHA
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