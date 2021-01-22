İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü
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İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü

22.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:22

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğini gösteren ilk kanıtlar olduğunu söyledi. Ülkede 24 saatte 1401 kişi Kovid-19 kaynaklı virüsten hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Johnson yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün, yeni varyantın yayılma hızının daha fazla olduğunun yanı sıra, daha ölümcül olduğunun da bilgisini aldık. Büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi, NHS'nin yoğun baskı altında olduğu anlamına geliyor" dedi.

"İNGİLTERE'DE 3 AYRI KORONA TÜRÜ VAR"

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

"YENİ TÜRDE ÖLÜMLER BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK"

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

SON 24 SATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü
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