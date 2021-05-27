İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ''Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim'' dediği iddiası

İngiltere Başbakanı Borris Johnson'ın ülkedeki koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesiyle tekrar kapanmaya gitme ihtimalinin tartışıldığı bir toplantıda "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" dediği iddia edilmişti. İddialar birçok kaynak tarafından doğrulanırken, Johnson kesin bir dille yalanlamıştı. Tartışmalara son noktayı koyan Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, iddiaların doğru olduğunu söyledi.