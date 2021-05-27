İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ''Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim'' dediği iddiası
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ''Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim'' dediği iddiası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ''Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim'' dediği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

İngiltere Başbakanı Borris Johnson'ın ülkedeki koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesiyle tekrar kapanmaya gitme ihtimalinin tartışıldığı bir toplantıda "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" dediği iddia edilmişti. İddialar birçok kaynak tarafından doğrulanırken, Johnson kesin bir dille yalanlamıştı. Tartışmalara son noktayı koyan Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, iddiaların doğru olduğunu söyledi.

İngiltere geçtiğimiz sonbaharda koronavirüsle mücadele ederken, Başbakan Borris Johnson'ın katıldığı bir kabine toplantısında "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" dediği iddiası gündeme gelmişti.

JOHNSON İDDİALARI YALANLADI

Daily Mail gazetesinde ilk kez yayınlanan iddia daha sonra diğer medya kuruluşları tarafından doğrulansa da İngiltere Başbakanı Borris Johnson, iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

ESKİ DANIŞMANI SON NOKTAYI KOYDU

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings yaptığı son açıklamayla iddialara son noktayı koydu. Cummings, parlamento komitesi önünde verdiği ifadesinde BBC'de yer alan haberleri doğrulayarak başbakanın geçen yıl tam kapanma ihtimalini değerlendirirken, "Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim" dediğini ifade etti.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ''Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim'' dediği iddiası
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İngiltere Başbakanı Borris Johnson'ın "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" dediği iddia edilmişti.

Medya kuruluşları iddiaları doğrularken, Johnson yalanlamıştı.

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, iddiaların doğru olduğunu açıkladı.

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