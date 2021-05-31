İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gizlice evlendiği iddiası
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendiği iddiası dünya basınında yer almıştı. İddiaların ardından açıklama yapan başbakan sözcüsü, çiftin küçük ve sade bir törenle evlendiğini doğruladı ve önümüzdeki yaz kutlama yapacaklarını söyledi.
Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds başkent Londra'daki Westminster Katedrali'nde gizlice evlendiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan başbakan sözcüsü haberleri doğrularken, çiftin düğününden kareler de paylaşıldı.
''KARANTİNA VAR" DİYEREK KATEDRALİ KAPATMIŞLAR
The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.
GİZLİ DÜĞÜN ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU
Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.