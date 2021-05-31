İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gizlice evlendiği iddiası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli bir törenle evlendiği iddiası dünya basınında yer almıştı. İddiaların ardından açıklama yapan başbakan sözcüsü, çiftin küçük ve sade bir törenle evlendiğini doğruladı ve önümüzdeki yaz kutlama yapacaklarını söyledi.