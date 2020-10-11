İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta

11.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:56

Bursa'da İngilizlerin top atışıyla vurup yıkamadığı 700 yaşındaki gazi çam ağacı hala ayakta duruyor. Tek kolu kopuk bir kahraman gibi dimdik ayakta duran çam, gelen geçene savaşın dehşetini anlatıyor.

Gemlik ilçesi Karacaali köyünde bulunan 700 yaşındaki fıstık çamı ağacı, 100 yıl önce İstiklal Harbi sırasında İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla vuruldu. İsabet eden torpido dev çam ağacının yarısını koparttı. Buna rağmen ayakta kalan ve olanca heybetiyle göğe yükselen ağacı köylüler "gazi" unvanıyla taçlandırdı. Çam ağacında denizaltıdan atılan torpidonun izini görmek hala mümkün. Anıt ağaca asılan "gazi çam ağacı" tabelası ise köye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor. Çam ağacının hikayesini duyanlar gelip ziyaret ediyor.

"İNGİLİZ DENİZALTISI TARAFINDAN TORPİDOYLA VURULDU"

Çam ağacının hikayesini anlatan Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "İstiklal Savaşı'nda İngiliz denizaltısı tarafından atılan torpidoyla bu çam ağacı vurulmuş. Aldığı darbeyle devasa büyüklükteki çam ağacının yarısı koparken, yarısı ayakta kalmış. Çam ağacının o gün aldığı darbenin izini görmek mümkün. Aldığı darbeye rağmen 100 yıldır ayakta. Biz ona gazi çam ağacı unvanını verdik. Bir de tabela astık. Hikayesini duyan görmeye geliyor" dedi.

İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BU NE LAN: karada duran çam ağacına denizden torpido nası fırlatılıyo. anlayan beri gelsin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ata Demirer Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 10:02:18. #1.15#
title