İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi
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İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi

16.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:25
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine onay verdi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesini durduran yerel mahkeme kararını bozarak, üçüncü pistin yapılması önündeki engeli kaldırdı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesini durduran yerel mahkeme kararını bozarak, üçüncü pistin yapılması önündeki engeli kaldırdı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Philip Sales, hükümetin havalimanı politikasını belirlerken iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini dikkate aldığını belirtti.

Sales, bundan dolayı oy birliğiyle, yerel mahkeme kararına olan itirazı yerinde bulduklarını kaydederek, genişletme çalışmalarına onay verildiğini bildirdi.

İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow yetkililerinin yaptığı açıklamada ise ek kapasitenin İngiltere'nin ticaret alanında rekabet etmesine, Fransa ve Almanya'daki rakiplere karşı başarı sağlamasına olanak tanıyacağı belirtildi.

Ancak genişletme çalışmasına karşı kampanya yürüten avukatlardan Tim Crosland, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç bir karar. Pist planı, iklim değişikliği hedeflerini açık şekilde ihlal ediyor ve devam etmesine izin verilemez. Yargıçların bu kararı nasıl aldığını tahayyül edemiyorum." dedi.

Yerel mahkeme, çevreci gruplarının açtığı bir davaya ilişkin şubat ayında aldığı kararda genişletme çalışmalarında iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerinin dikkate alınmadığına hükmederek üçüncü pistin yapılmasını durdurmuştu.

Heathrow Havalimanı, aralarında İspanyol şirketi Ferrovial (yüzde 25), Katar Yatırım Otoritesi (yüzde 20), Kanada firması CDPQ (yüzde 12,62) ile Çin Yatırım Şirketinin de (yüzde 10) olduğu bir konsorsiyuma ait.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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