İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU'NA DEMİRLEDİ
İNGİLİZ savaş gemisi sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
İNGİLİZ savaş gemisi sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. HMS Defender isimli gemi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı