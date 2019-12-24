İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündem olan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Instagram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan Rita Ora, sütyensiz pozunu paylaştı. Rita'nın "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giymeyin" notuyla paylaştığı fotoğraf 650 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.
Haber Videosu: İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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kadının iç çamaşırlı fotosu yokki normal hali bu yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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yalan dünya.3 gün sonra ismini bile hatırlamıyacağız.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu bizim kezolardan ders alması lazım ; çok geç kalmış , bizimkiler sahneyi külotla yapıyor; islam ülkesi olmasak ne yaparlar bilmem!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bakma o zaman, , islam la ne alaka, , , , , ettin mal1 Yayından Kaldır