İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

24.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:50

Ünlü İngiliz şarkıcı , son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündem olan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan Rita Ora, sütyensiz pozunu paylaştı. Rita'nın "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giymeyin" notuyla paylaştığı fotoğraf 650 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.


Haber Videosu

: İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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