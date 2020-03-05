İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin kızlarını kaçırdığa ve eşini tehdit ettiğine karar verdi
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İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin kızlarını kaçırdığa ve eşini tehdit ettiğine karar verdi

05.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:57
İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin kızlarını kaçırdığa ve eşini tehdit ettiğine karar verdi

İngiliz mahkemesi, (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısını tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi.


El Maktum'un eski eşi Prenses Haya ile arasındaki vesayet davasının hükümlerinin kamuya açıklanmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bu kararla beraber İngiltere Yüksek Mahkemesi, Emir hakkında daha önce aldığı hükmü yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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