Son dakika haber | İngiliz Konsolosluğu karşısındaki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre - İngiliz Konsolosluğu karşısındaki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu Beyoğlu'ndaki İngiliz Konsolosluğu karşısında tadilat halindeki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.