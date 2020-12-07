40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı
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40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı

07.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:18
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen 69 yaşındaki İngiliz vatandaşı kadın, 40 tane hap içerek intihar etti. Canına kıyan kadının, akciğer kanseri olduğu ve bu nedenle kötü bir dönemden geçtiği öğrenildi.

Evde yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Joyce Eileen Vigurs (69), iddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girerek 30 adet parasetamol ve 10 adet hap içti. Komşularının durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vigurs'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

AKCİĞER KANSERİYMİŞ

Burada tedaviye alınan İngiliz kadın doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri olduğu öğrenilen Vigurs'un cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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