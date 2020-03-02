İngiliz Heyetten Başkan Büyükerşen'e ziyaret

02.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:27

İngiltere Büyükelçiliği İkili Politikalar Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, Eskişehir'in her anlamda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu dile getirdi. Belediye olarak hayata geçirilen projelerinden dolayı Başkan Büyükerşen ve ekibini kutlayan Paul Creary, sanayisi, üniversiteleri, donanımlı nüfusu ve yerel yönetimlerinin başarılı şehircilik çalışmaları ile Eskişehir'in örnek bir kent olduğunun altını çizdi.

Eskişehir'in kültür, sanat ve festivaller şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen ise düzenledikleri etkinliklerde yurt dışından birçok yabancı turisti Eskişehir'de ağırladıklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir olarak uluslararası iş birliklerine her zaman açık bir şehir olduklarını belirtti. Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler