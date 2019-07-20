İngiliz havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle Kahire seferlerini askıya aldı
İngiliz havayolu firması British Airways (BA), Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan seferleri bir hafta boyunca durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak güvenlik endişesi gösterilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İngiliz havayolu firması British Airways (BA), Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan seferleri, cumartesi gününden itibaren bir hafta boyunca durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak güvenlik endişesi gösterilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son dakika! ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı"
Son Dakika Haberleri