İngiliz havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle Kahire seferlerini askıya aldı

İngiliz havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle Kahire seferlerini askıya aldı

İngiliz havayolu firması British Airways (BA), Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan seferleri bir hafta boyunca durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak güvenlik endişesi gösterilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İngiliz havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle Kahire seferlerini askıya aldı

İngiliz havayolu firması British Airways (BA), Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan seferleri, cumartesi gününden itibaren bir hafta boyunca durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak güvenlik endişesi gösterilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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