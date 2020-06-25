İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı İngiliz gazetesi Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgını döneminde başlattığı kampanyalardan bahsetti ve bir sonraki seçimde Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olabileceğini yazdı.

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaklaşık 3 yıllık süre varken yurt dışındaki basın kuruluşları da bu seçimlerle ilgili haberler yapıyor. İngiltere'de yayın yapan Financial Times da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salgın döneminde başkentte iyilik hareketi başlattığı ve başarılı performansından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimde rakip olabileceğini belirtti.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU YÜKSELİŞTE" DENİLDİ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Makale, geçen seneki yerel seçimlerde büyükşehirleri CHP'nin kazanmasını "siyasi bir deprem" olarak tanımlandı. Yazıda Metropoll'ün anketine göre salgın döneminde Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yükselişte olduğu belirtildi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YARISI YAVAŞ'IN PERFORMANSINI BEĞENİYOR

Yavaş'ın muhalefet tarafından çıkan sürpriz bir yıldız olduğu belirtilen yazıda, Ankara halkının yüzde 65'inin ve AK Parti seçmenlerinin yarısının Mansur Yavaş'ın salgındaki performansını başarılı bulduğu belirtildi. Korona salgını sırasında CHP'li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğu hatırlatıldı ve Yavaş'ın, Erdoğan'ın sağladığı hizmet ve refah desteğine rakip olabileceğini göstermenin yollarını aradığı da vurgulandı.

SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞISINA ÇIKABİLİR

Yazıda ayrıca Yavaş'ın, Erdoğan'la sık sık tartışan İmamoğlu'nun aksine dikkat çekmemeyi tercih ettiği, başkanın bu başarısının bir gün ulusal seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkabileceği ifade edildi.