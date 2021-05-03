İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat
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İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi.

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi.

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nda görevli askerler tatbikat sırasında sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi. Özel kostüm giyen İngiliz askeri Kraliyet Donanmasına ait HMS Tamar adlı deniz devriyesi etrafında tur attı. Deneme uçuşu sırasında saatte 136 kilometre hıza 10 dakikada ulaşan sırt roketinin fiyatının 300 bin sterlin ( 3 milyon 451 bin TL) olduğu ifade edildi. Uçuş denemesi ise saniye saniye vücut kamerasına yansıdı. Öte yandan sırt roketi veya roket çantası; insan sırtına çanta şeklinde monte edilen küçük bir roketle, havada seyahat edebilme ve olduğu yerden havalanma sağlayan hava taşıtı olarak biliniyor.


İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat
İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat
İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat
İngiliz donanmasından 'sırt roketli' tatbikat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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