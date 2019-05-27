İngiliz basınında AP seçimleri: Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi için felaket

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu için düzenlenen seçimin sonuçları İngiliz basınında geniş yer buldu.

The Daily Telegraph gazetesi, seçimin Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi için felaket bir sonuca yol açtığını yazdı.

Seçimi birinci sırada bitiren Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, gazeteye verdiği demeçte Avrupa Parlamentosu'na giderek 31 Ekim'de AB'den ayrılmak için gerekli çalışmaları yapmaya başlayacaklarını söyledi ve ekledi:

"Muhafazakar Parti her zamankinden daha fazla bölünmüş gözüküyor. 31 Ekim'de AB'den ayrılma konusunda ciddi olan her lider adayıyla görüşmeye hazırım. Brexit müzakerelerine dahil olmak istiyoruz."

İngiltere'de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti, Başbakan Theresa May'in istifasını açıklamasının ardından yeni liderini seçecek.

Telegraph, lider adaylarından Boris Johnson'ın "Brexit gerçekleşmezse İşçi Partisi oy kaybetmeye devam edecek" uyarısına da yer verdi.

Gazeteye bir makale yazan Johnson, "Halkın desteğini geri kazanmak için sözlerimizi tutabileceğimizi göstermemiz gerekiyor" dedi.

Johnson, AB ile müzakerelerde anlaşmasız Brexit seçeneğinin masadan kaldırılamayacağını vurguladı ve önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Gazete başyazısında ise Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin Nigel Farage'a karşı çıkabilmesi gerektiğini, aksi takdirde partinin oy kaybetmeye devam edeceğini yazdı.

Telegraph, kıtadaki seçim tablosuna dair ise popülist partilerin rekor bir yükseliş gerçekleştirdiğini yazdı, buna örnek olarak da İtalya ve Fransa'da seçimi birinci sırada tamamlayan aşırı sağcı partileri gösterdi.

The Times gazetesinin Politika Editörü Francis Elliott ise gazetenin manşetinde yayımlanan yazısında İngiltere'de seçmenlerin "siyasi haritayı baştan çizdiğini" söyledi.

Elliott'a göre Boris Johnson, AP seçim sonuçlarını kullanarak Nigel Farage'a karşı en güçlü adayın kendisi olduğu mesajını vermeye çalışacak.

Gazeteye yazan Sağlık Bakanı Matt Hancock, seçimden çıkarılması gereken bir numaralı dersin Brexit'i gerçekleştirmeden yapılacak bir erken seçimin "çılgınlık" olacağını, bunun hem Muhafazakar Parti hem de ülke için felakete yol açacağını belirtti.

Hancock, "Beğensek de beğenmesek de Brexit'i bu parlamento ile gerçekleştirmemiz gerekecek" dedi ve Muhafazakar Parti'nin liderliğine aday olan tüm siyasetçileri erken seçim vaadinde bulunmamaya davet etti.

The Times, kıta genelinde aşırı sağcı ve yeşil partilerin güçlerini artırdığını da yazdı.

Guardian gazetesi ise Muhafazakar Parti'nin Brexit Partisi'ne kayan oyları geri almak için anlaşmasız Brexit seçeneğini gündeme getirmeyi düşüneceğini, fakat kıdemli Muhafazakar milletvekillerinin böyle bir girişimde bulunacak adayların planlarını engelleyeceğini yazdı.

Gazeteye göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn üzerinde de Brexit tutumunu değiştirmesi ve ikinci bir referandum yapılmasını talep etmesi konusunda bir baskı oluşacak.

Gazetenin Avrupa muhabiri Jon Henley ise kıta genelinde büyük partilerin oy kaybederken küçük partilerin oy artırma eğiliminde olduğunu yazdı. Guardian'a konuşan bazı araştırmacılar, Avrupa Parlamentosu'ndaki büyük grupların gücünün azaldığı yeni tablonun AP'deki karar alma süreçlerini zorlaştırabileceğini, fakat artan siyasi rekabetin Avrupa demokrasisi adına olumlu bir gelişme de olabileceğini söyledi.

Guardian başyazısında Başbakan Theresa May'in istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti içindeki fay hattının anlaşmasız Brexit olduğunu, partinin bunu Brexit müzakerelerinde değerlendirme veya masadan kaldırma seçeneklerinin partiyi böldüğünü yazdı.