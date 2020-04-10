İngiliz Basını Tartışmaları Körükledi: "Virüs Laboratuvardan Yayıldı!"
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Daily Mail, İngiltere, Wuhan, Teknoloji

İngiliz Basını Tartışmaları Körükledi: "Virüs Laboratuvardan Yayıldı!"

Daily Mail tarafından yapılan haberde virüsün çıkış kaynağı ile ilgili iddiaları körüklendirecek bazı görseller paylaşıldı.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
İngiliz Basını Tartışmaları Körükledi:

Daily Mail tarafından yapılan haberde virüsün çıkış kaynağı ile ilgili iddiaları körüklendirecek bazı görseller paylaşıldı.

'Laboratuvardan Yayıldı'

Wuhan'da yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs küresel ölçekte yüz binlerce vakaya ve enfekteye bağlı on binlerce ölüme yol açtı. Bundan en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İngiltere'de ise virüsün çıkış kaynağı üzerine tartışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Boris Johnson hükümetinin virüsün çıkış kaynağı olarak laboratuvarları göz önünde bulundurduğu aktarılmıştı.

Daily Mail yaptığı haberle birlikte bu tartışmaları daha da körükleyecek bazı görselleri paylaştı. Wuhan Viroloji Enstitüsü içerisinde çekilen görüntüleri paylaşan gazete, uzmanların virüsün çıkış kaynağı olarak burayı düşündüğünü yazdı.

Teorisyenler, virüs burada üretilmemiş olsa dahi incelemeler sırasında dışarı taşındığını savunuyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Shi Zhengli, daha öncesinde yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını belirtmişti. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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