İngiliz basını, Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranını görüntüledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz basını, Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranını görüntüledi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Dünyada büyük merak uyandıran Nusret Gökçe'nin İngiltere'deki restoranı İngiliz basınının gündemine oturdu. Paylaşılan yüklü adisyonlarla sosyal medyada oldukça ilgi gören restoranın en pahalı ürünü ise 7 bin 500 liralık biftek.

Nusret Gökçe'nin Londra'da sessiz sedasız açtığı restoran sosyal medyadan paylaşılan yüklü adisyonlar sayesinde bir anda gündem oldu. Mayıs ayında açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle açılışı 27 Eylül'e ertelenen restoran İngiliz basınının da gündemine girdi.

ALTIN KAPLAMA BİFTEK

Daha önce restoranla ilgili açıklamalarda bulunan Telegraph gazetesinin restoran eleştirmeni William Sitwell 315 pounda (3 bin 773 lira) sipariş ettiği bifteğin menüdeki en pahalı ürün olmamasına şaşırdığını ve gözünün 635 poundluk (7 bin 607 liralık) altın kaplama bir ete takıldığını söylemişti.

TANITIM YAPMADI

Nusret, restoranı açmadan önce hiçbir tanıtım yapmadı ve basına özel bir tadım günü bile gerçekleştirmedi. Ancak Londra'daki restoranın tanıtımı sosyal medya üzerinden adisyon paylaşan kullanıcılar tarafından doğal yollarla gerçekleştirildi. Restoran eleştirmeni Sitwell'in de aktardığı izlenimlerine göre 8 kişilik bir grup, 21 bin 707 TL hesap ödüyor.

İngiliz basını, Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranını görüntüledi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Seren Serengil
Spor Umut Meraş Muslera Necip Uysal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri Fatma Şahin Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiliz basını, Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranını görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:31:51. #1.12#