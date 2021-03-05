İngiliz anahtarı nasıl yazılır?
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İngiliz anahtarı nasıl yazılır?

05.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:49
İngiliz anahtarı nasıl yazılır?

Sizlere bu yazımızda –İngiliz anahtarı– kelimesinin nasıl yazıldığı ve örnek cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi vereceğiz.

İngiliz anahtarı nasıl yazılır?

"İngiliz anahtarı mı?" yoksa "İngilizanahtarı mı?" Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır.

Bu kelime genellikle İngilizanahtarı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İngiliz anahtarı şeklinde olmalıdır.

İngilizanahtarı (Yanlış kullanım)

İngiliz anahtarı ✓ (Doğru kullanım)

Türk Dil Kurumu'na göre İngiliz anahtarı kelimesinin anlamı:

isim, teknik

Somunları gevşetmeye veya sıkıştırmaya yarayan ve çeneleri paralel olarak açılıp kapanan kıskaç.

Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

Usta ingiliz anahtarı istedi ama evde yok.

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