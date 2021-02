İng eki almayan fiiller nelerdir?

İngilizcede ing takısı almayan fiiller genel olarak durum, duygu, istek, sahiplik ve düşünce ifade ederler. Bu fiiller hareketlilik (oturmak, kalkmak, koşmak, uyumak, çay içmek, yemek yemek gibi) içermezler.

İNG EKİ ALMAYAN FİİLLER

want : istemek

They want to have 2 children.

Onlar 2 çocuk sahibi olmak istiyor.

They are wanting to have 2 children. ("istemek" hareketlilik içermediği için "ing" takısı almaz)

like : sevmek, hoşlanmak, beğenmek

I like Pizzas with black olives.

Siyah zeytinli pizzaları seviyorum.

I am liking pizzas with black olives. ("sevmek" hareketlilik içermediği için "ing" takısı almaz)

know : bilmek, tanımak

They know each other very well.

Onlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar.

Bu cümlede "tanımak" fiili hareketlilik içermediği için ing takısı almamıştır.

believe : inanmak

I do not believe you as you always say lies.

Sürekli yalan söylediğin için sana inanmıyorum.

Bu cümlede de "inanmak" fiili hareketlilik içermediği için ing takısı almamıştır..

– ing Almayan Fiiller Listesi

Sık kullanılan – ing takısı almayan fiiller listesi aşağıda yer almaktadır. Bazı fiillerin yanında yıldız (*) işareti göreceksiniz, bu fiiller sadece hareketlilik içerdiğinde -ing takısı alırlar, örnek kullanımlarını aşağıda görebilirsiniz.

1. Sahiplik Belirten Fiiller

have : sahip olmak, yapmak *

possess : sahip olmak

own : sahip olmak

belong : ait olmak

They have 3 children.

They possess 3 children.

They own 3 children.

Onların 3 çocuğu var (3 çocuğa sahipler).

"sahip olmak" hareketlilik içermediği için "ing" takısı almaz.

They are having a party with their friends.

Onlar arkadaşlarıyla parti yapıyorlar.

"parti yapmak` hareketlilik içerdiği için "ing" takısı alır.

This car belongs to me.

Bu araba bana ait.