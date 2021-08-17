ING'den yeni müşterilerine özel ihtiyaç kredisi
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ING'den yeni müşterilerine özel ihtiyaç kredisi

ING'den yeni müşterilerine özel ihtiyaç kredisi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

ING Türkiye, ING ailesine katılacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi.

ING Türkiye, ING ailesine katılacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, ilk kez ING'li olacak müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatı sunuyor. Bu kapsamda ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek.

Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek. Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.

"Müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, nakit ihtiyacı olan müşterilerinin yanlarında olmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, özellikle salgın döneminde ekonomik olarak da müşterilerimizi desteklemeyi önemsiyoruz. Bu amaçla, ilk kez ING'li olacak müşterilerimize yönelik avantajlı faiz oranları içeren bu kampanyayı geliştirmekten dolayı mutluyuz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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