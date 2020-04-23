ING Bank, Anıtkabir'e Ücretsiz Karanfil Gönderiyor
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Anıtkabir, 23 Nisan, Teknoloji, Haber

ING Bank, Anıtkabir'e Ücretsiz Karanfil Gönderiyor

ING Bankası, herşeye rağmen bu özel günde Ata'mıza teşekkürlerimizi nasıl sunabileceğimize dair çalışmalarda bulundu.

Kurulan internet sitesi sayesinde ücretsiz olarak Anıtkabir'e bir adet karanfil ve isterseniz yanında da notuzu gönderebiliyorsunuz.

23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:26
ING Bank, Anıtkabir'e Ücretsiz Karanfil Gönderiyor

ING Bankası, herşeye rağmen bu özel günde Ata'mıza teşekkürlerimizi nasıl sunabileceğimize dair çalışmalarda bulundu.

Kurulan internet sitesi sayesinde ücretsiz olarak Anıtkabir'e bir adet karanfil ve isterseniz yanında da notuzu gönderebiliyorsunuz. "Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli günde ne yazık ki hepimiz ondan uzakta, evlerimizde olacağız. Ama mesafeler, sevgimize engel değil." cümleleriyle, bu özel günde Ata'mıza teşekkürlerimizi sunmamız için imkan tanıyan ING Bankası, sizin adınıza gün içerisinde Anıtkabir'e bir adet karanfil ulaştırıyor.

ING Bank, 23 Nisan'da Anıtkabir'e Karanfil Gönderiyor

Anıtkabir'e ücretsiz karanfil gönderimi için internet sitesi içerisinde bulunan "Atamın yanındayım" butonuna tıklamanız yeterli. Eğer bir not iletmek isterseniz karanfil resminin altında bulunan boşluğa notunuzu yazabilirsiniz. Bu anlamlı günde Atamıza teşekkürlerimizi sunmanız için göndereceğiniz karanfile illa ki not yazma zorunluluğunuz bulunmuyor. Sadece "Atamın yanındayım" butonuna tıklayarak bir adet karanfil göndermeniz de mümkün oluyor. İnternet sitesi içerisinde başka kişilerin Anıtkabir'e karanfil gönderirken yazdığı notlar da paylaşılıyor. Çocuğunuzla birlikte bu notları okuyabilir, Atatürk'e bir karanfil göndererek, karantina günlerinde 23 Nisan 100. yılını evlerinizden de kutlayabilirsiniz. Dileriz ki en kısa sürede koronavirüs salgınından kurtulabiliriz, hayatımız normale döner ve 23 Nisan 100. yılını geç de olsa hakkettiği gibi hep bir arada kutlayabiliriz.

Kaynak: Tamindir

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