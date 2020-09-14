İnfluencer nedir? İnfluencer'in kelime anlamı nedir? Hangi dilden gelmiştir? Türkçe karşılığı nedir? İnfluencer ne iş yapar, Nerede çalışır, ne demekt
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İnfluencer nedir? İnfluencer'in kelime anlamı nedir? Hangi dilden gelmiştir? Türkçe karşılığı nedir? İnfluencer ne iş yapar, Nerede çalışır, ne demekt

İnternetin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde sosyal mecraların kullanımı da artmıştır.Bu artış herkesin internet kullanmasına yol açtı. Böylelikle kendimizi sanal alemde bulduk. Peki bu sanal ortamlarda iş yapabilmek, influencer olmak nasıl bir fark yaratır? Herkes influencer olabilir mi? İşte İnfluencer olmanın artı eksi yönleri;

İnfluencer nedir? İnfluencer'in kelime anlamı nedir? Hangi dilden gelmiştir? Türkçe karşılığı nedir? İnfluencer ne iş yapar, Nerede çalışır, ne demekt
14.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:29

İNFLUENCER KELİME ANLAMI NEDİR?

İnfluencer kelime anlamı etkileyici, etkileyen kişi anlamlarına gelmektedir. İnsanların bir ürünü almalarında etkili olan insanlardır. Bir kişinin o ürünü kullanmasında ve devamlı o ürünü satın alma davranışı içerisinde bulunmasına katkı sağlayan kişidir.

İNFLUENCER KİME NEDİR?

İnfluencer, bir ürünü önce kullanıp, değerlendirip daha sonra ise tanıtımını yapan insanlardır. . Sosyal mecralar üzerinden takipçi sayısı yüksek, hedef kitlesini iyi tanıyan ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir kişiler bu işi yapabilir. Bu tanıtımları ünlü kişiler yapabileceği gibi ünlü olmayan kişiler de yapabilir.

Deneyimli kullanıcılar markalarla iş birliği içerisinde de bu işi yapabilirler. Markalarla anlaşarak belli bir ürün kategorisinde o ürünü kullanıp takipçileriyle paylaşabilirler. Önerdikleri ürün kaliteli, güzel, kullanışlı, uygun fiyatlı vs. olabilir. Birkaç farklı özellikler söyleyerek, ürün hakkında bilgi vererek ve markadan aldığı indirim kodunu takipçileriyle paylaşarak o ürünü tanıtır. Markalarla ücretli olarak anlaşabilir. Takipçileriyle bunu sponsorlu içerik olarak paylaşabilirler.

İNFLUENCER MARKETİNG NEDİR?

İnstagram, Facebook, Twitter vs. gibi sosyal medya platformlarında güvenilirliği yüksek, tanınmış veya bir konu hakkında uzmanlaşmış kişilerle markaların işbirliği içerisinde çalışmasıdır. Belli aralıklarla sosyal medya platformları üzerinden reklam yapan, kullanıcılara ürün tavsiyesinde bulunan, güvenilirliğini kazanan ve gerek indirimli ürünlerle ilk deneyimi yaşatan pazarlama türüdür. Genellikle karşılıklı güvene dayanır. Aşırı reklam öğesi içermez. Samimi, akıcı, anlaşılır ve günlük bir dil kullanılır. Genelde marka ürünleri ücretsiz olarakgönderir.

Belli bir kitleyi etkileyen influencerlar internetin olduğu her yerde çalışabilirler. Yer gözetmeksizin farklı ortamlarda hikaye, post, blog şeklinde paylaşımlarını gerçekleştirebilirler. İnsanları satın almaya teşvik ederler. Birçok farklı markalarla eş zamanlı çalışabilirler.

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